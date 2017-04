Hijo de Piñera a la comisión Exalmar: "No estoy dispuesto a prestarme a un show comunicacional"

20:39 A través de una carta a los diputados, Sebastián Piñera Morel insistió con que él no fue parte de la polémica inversión de Bancard en la pesquera peruana.

Sebastián Piñera Morel, hijo del candidato presidencial UDI, RN y PRI, Sebastián Piñera, justificó su inasistencia a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga el caso Exalmar, afirmando que no estaba dispuesto a participar de "un show comunicacional".

En una carta enviada a los parlamentarios, la que fue publicada por 24 Horas , Piñera Morel afirmó que "tengo pocas razones para creer que los diputados de la Nueva Mayoría que piden realizar esta invitación tengan ánimo de esclarecer la verdad respecto a esta situación, y no puramente fines electorales. Quiero cumplir con mis responsabilidades como ciudadano, pero no estoy dispuesto a prestarme a un show comunicacional, con fines políticos y electorales".

Por la investigación sobre la polémica inversión de Bancard en la pesquera peruana, el hijo del candidato "no tuve involucramiento ni en el análisis ni en la decisión de invertir en Exalmar. Ni en ninguna posición de este tipo, y no tendría problema en reconocer si me hubiera tocado proponer esa u otra inversión".

Expresó también que en durante las operaciones de abril de 2013, "no era empleado de Bancard y vivía en Estados Unidos, donde cursaba un MBA, por lo que tampoco participé en dichas operaciones".

Sobre el rol del ex Mandatario en la operación, afirmó que "mi padre, el ex Presindente Sebastián Piñera Echenique se desligó absolutamente de la administración de las empresas familiares en abril del año 2009. Desde ese momento, hasta terminar su mandato, en marzo de 2014, tengo certeza que se avocó en cuerpo y alma a su candidatura y posterior mandato".