"La única persona que ha hecho algo por las pensiones es la Presidenta Bachelet", dijo Eyzaguirre

El ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, afirmó que la voluntad del gobierno es presentar un proyecto que mejore el sistema de pensiones , desdramatizando así la posibilidad de que eso no se haga a falta de un acuerdo político, como manifestó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

Hay que recordar que Valdés dijo que la Presidenta Michelle Bachelet aún no había definido mandar un proyecto porque faltaba que los partidos de la Nueva Mayoría se organizaran al respecto.

"El ministro Valdés puso presión en el Parlamento. La voluntad del gobierno es mandar un proyecto y generar un consenso. Preferimos no conjeturar si no hay o hay votos. Los temas están en la discusión, quién administra, hacia dónde van esos fondos y regulación a la industria de las AFP. En esta oportunidad no vamos a entrar en otros sistemas de pensiones de reparto como es la de Fuerzas Armadas", dijo en radio Cooperativa

Ante las críticas que dicen que no hay voluntad del gobierno en cambiar el sistema, insistió: "Convengamos que la única persona que ha hecho cosas por las pensiones en Chile ha sido la Presidenta Bachelet. Si en algo la Presidenta tiene total credibilidad, lo tiene en la mayoría de las cosas, es que es la única persona que ha hecho efectivamente algo por las pensiones".