Lagos pidió al PS que piense en los intereses del país y "la necesidad de preservar la coalición"

17:46 El ex Presidente se refirió a la definición que deben tomar los socialistas respecto de su apoyo presidencial.

Hoy el ex presidente Ricardo Lagos se refirió a su opción como candidato y a la definición que debe tomar el Partido Socialista respecto de su alternativa a La Moneda.

Ayer desde el laguismo se señaló que, en caso de que el comité central socialista defina entregar su apoyo al precandidato de los radicales, Alejandro Guillier, la candidatura del ex Mandatario deberá ser revisada.

En una actividad, el ex Presidente no se refirió directamente a ese tema, pero que dijo que "espero que el PS tome las decisiones que tiene que tomar pensando en los intereses que son mejores para el país y la necesidad de preservar la coalición".

Lagos también manifesto su confianza de que el PPD, partido que levantó su candidatura, cumplirá con la inscripción que exije la nueva Ley de Partidos Políticos, que le permite la proclamación. "No me cabe duda de que el PPD estará inscrito", dijo el ex Presidente.