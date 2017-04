Isabel Allende: "Por qué el PS no declara que tiene dos candidatos, Lagos y Guillier"

La senadora y presidenta saliente del PS, Isabel Allende, planteó en entrevista con El Mercurio, la consulta de por qué la colectividad no declara que tiene como alternativas presidenciales al senador por Antofagasta, Alejandro Guillier y, al ex presidente Ricardo Lagos.

En la cita del comité central socialista de este domingo, la hija del ex presidente Allende entregará la conducción del partido al ex ministro vocero, Álvaro Elizalde, y en la previa sostuvo la división que existe al interior del PS por las candidaturas presidenciales.

Allende dijo que el Partido Socialista está dividido "en el sentido de que hay opciones de uno y otro lado. Y la pregunta que me hago es cómo el PS puede resolver esto de la mejor manera".

"Hay que ser muy cuidadosos, lo que no va a ocurrir es que la gente que está activamente en el comando de uno u otro, deje de estar en el está o se vaya a ir para su casa. Por eso me pregunto, en voz alta, por qué el PS no declara que tiene dos candidatos, Lagos y Guillier" dijo la parlamentaria por Atacama.

La senadora dijo que lo que plantea no es una propuesta y que tampoco cree que los socialistas deban tener libertado de acción. "Que el partido lleve dos candidatos y los militantes votarán en la primaria por uno o por otro", dijo Allende.

La parlamentaria dijo además que "si tuviera que votar, lo haría por Ricardo Lagos, porque considero que con su experiencia, preparación y solvencia es una persona que efectivamente puede ser el potencial que uno pudiera esperar para un país que está viviendo una coyuntura política y económica difícil, pero hoy reconozco que Alejandro Guillier tiene una enorme legitimidad y está marcando en las encuestas".