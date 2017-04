El PC rechazó las acusaciones del actor Óscar Hernández: "Es un mitómano"

17:31 El ex concejal de Estación Central había acusado a los dirigentes de su antiguo partido de "mover platas". "Es una falsedad absoluta", dijo Guillermo Teillier.

Dirigentes del Partido Comunista rechazaron las acusaciones lanzadas ayer por el actor y ex concejal de Estación Central, Óscar Hernández, quien denunció a personeros de la colectividad de "mover platas" en dicho municipio.

Uno de los primeros en responder fue el diputado Hugo Gutiérrez, quien fue directamente aludido por Hernández por supuestamente tener una "relación nefasta" con los UDI Gustavo Hasbún y Rodrigo Delgado.

En su cuenta de Twitter, el también ex concejal y ex candidato a alcalde de la comuna santiaguina calificó al actor de "mitómano".

"El 2012 me opuse a que Óscar Hernández fuese nuestro candidato a alcalde en Estación Central por no representar los valores comunistas. La historia me dio la razón. Es mitómano", expresó.

El 2012 me opuse O.Hernandez fuese nuestro candidato alcalde EC x no representar valores comunista.La historia me dio la razón. Es mitomano! — Hugo Gutiérrez (@Hugo_Gutierrez_) 6 de abril de 2017

Guilliermo Teillier, presidente del partido, afirmó a La Segunda que la denuncia de Hernández "es una falsedad absoluta. No me siento tocado. No es el primero que trata de acusarme de ese tipo de cosas".

El diputado comunista llamó al actor a que si tiene antecedentes los presente ante la justicia. "Ahí le responderé. No voy a entrar en polémicas", finalizó.