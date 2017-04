Matthei es fan de la cuenta de Twitter que la parodia

"¿Cuántas micros quemaron en el lanzamiento de la precandidatura de Beatriz Sánchez?", es uno de los últimos tuits de la cuenta parodia Tía Evelyn ( @LaTiaEvelyn ) que bromea con la figura de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei

Por lo general sale despotricando y exacerbando su posición de derecha, pero a ella no le molesta, por el contrario. Es fan.

"Por lejos, lo mejor que he visto en internet es el Twitter de la Tía Evelyn. Me río a gritos. Pagaría por conocer a la persona que lleva esa cuenta", contó en la sección "Cosas que nadie sabe de mí", de revista " Sábado ".

Allí también contó que no sabía que en la imágenes de Google hay una sección llamada " Evelyn Matthei furiosa " (debido a las búsquedas al respecto), fotos que justamente han servido para hacerle memes. Sí reconoció que la más conocida es una "foto clásica del día que en el Parlamento le quitaron todo el presupuesto a la Dirección del Trabajo".

No obstante, dijo que su prsonalidad jamás la haría llegar a golpear a alguien: "No, yo no soy de pegar. No va en mí. Un buen grito sí. l último que pegué fue antes de ayer. Pero puedo pelear contigo y a los 10 minutos se me pasó y no existe la pelea".

Chile derrota al castrochavismo en el estadio de Mi General, pierde Argentina, prohíben entrada a bolivianos, Piñera 2018. ¡¡GRAN DÍA CTM!! — Tía Evelyn (@LaTiaEvelyn) 29 de marzo de 2017

Bajé como 3 quintiles hablando weás de fútbol. Veré un poco de Polo para compensar. — Tía Evelyn (@LaTiaEvelyn) 29 de marzo de 2017

Miles que marcharon por #NOMasAFP, versus los millones que no salieron y por ende dicen #SiMasAFP. ¡Mayoría gana conchetumadre! — Tía Evelyn (@LaTiaEvelyn) 26 de marzo de 2017

Mi nana corriendo en círculos pq dan lo de Garay en vez de #paramparça. PONGAN LUEGO ESA CAGÁ DE COMEDIA PA QUE ESTA CHOLA'E MIERDA SE CALME — Tía Evelyn (@LaTiaEvelyn) 16 de marzo de 2017