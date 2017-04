Teillier ve difícil que el PC apoye a Lagos y negó pacto con ME-O

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aseguró que será difícil que su colectividad apoye la candidatura de Ricardo Lagos debido a "su historia". Además, descarró que la tienda esté realizando un pacto con Marco Enríquez Ominami y aclaró que sólo están conversando.

La(si llevar un candidato o apoyar a uno ya presente) la decidirán el 21 y 22 de abril, sin embargo, en conversación con La Tercera adelantó que "creo que es complejo que el Partido Comunista apoye a Lagos para una candidatura a primaria. Es muy difícil, por su historia (...) Cuando Lagos fue candidato, el apoyarlo en la segunda vuelta fue muy complejo para el Partido Comunista. El partido casi se dividió. En el comité central ganó, por un voto, la postura de anular el voto. Entonces por eso se sacó un voto en que se decía que el PC acuerda anular el voto, pero comprende a aquellos que por diversas razones, entre ellas impedir que gane la derecha, apoyen a otro candidato. Y eso le dio el triunfo a Lagos. Entonces esas tensiones quedaron, sean fundadas o no, pero es una tensión muy fuerte para nuestro partido", dijo.

Sobre el, reconoció que se están candidateando en algunos de sus distritos y acusó un trato injusto: no sé por qué nos ven como enemigos a los comunistas. No me lo explico. Nosotros, en especial la Juventud Comunista, apoyó absolutamente a (Giorgio) Jackson para elegirlo diputado, nos jugamos en la Nueva Mayoría para incluirlo en la lista cuando habían algunos que se oponían (...) Encuentro que es injusto. Se desconoce una trayectoria de un partido que lo que ha tratado de hacer en este gobierno es que se lleven adelante reformas. Las disputas electorales son disputas, pero hay que tener cierto modo de hacerlas. Yo no creo que el Frente Amplio sea enemigo del PC, no lo veo como adversario, el adversario va a ser la derecha".

, dijo que lo que están haciendo es un pacto parlamentario con el fin de que "en una posible segunda vuelta presidencial podamos contar con votos que coincidan programáticamente con la Nueva Mayoría, porque el resultado todos sabemos que va a ser estrechom difícil y que hay que contar con más fuerzas".

Así, afirmó que podrían tener un acuerdo y cada uno llevar un candidato presidencial.

En tanto, El Mercurio tuvo acceso al documento programático del PRO y el PC. En él, reveló, se propone "profundizar la reforma tributaria" y nacionalizar recursos naturales.