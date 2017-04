Lagos por rumores de finalizar su candidatura si el PS elige al senador: “Si pierde Guillier, ¿él se baja?"

10:55 El ex mandatario señaló que le “duele” que algunos le digan que no es socialista, partido que hoy define a su candidato entre él y el periodista. Además, agregó que “formalmente, el PPD ya me proclamó, ya estoy inscrito para participar en las primarias".

El Comité Central del Partido Socialista (PS) derime hoy a su candidato presidencial. El nombre saldrá entre Ricardo Lagos y Alejandro Guillier. La decisión podría macar definitivamente el futuro del ex presidente de cara a las elecciones de noviembre y la de la centro-izquierda.

Lagos, en conversación con La Tercera , comentó que “estoy muy tranquilo, porque he intentado hacer una campaña basada en ideas, en propuestas, que tiene que ver con la continuidad del socialismo en Chile. La forma del socialismo en el siglo XX es distinta a la del siglo XXI. Hay un modo de sociedad muy distinto y, tras haber recorrido el país en estos seis meses, me he percatado de que aún quedan bolsones de pobreza”.

El ex mandatario descartó bajar su carrera a La Moneda en caso de perder en los comicios internos del PS, afirmando que “formalmente, el PPD ya me proclamó, es una forma de decir que ya estoy inscrito para participar en las primarias del 2 de julio” y disparó contra su rival en el socialismo, “si pierde Guillier, ¿él se baja? Ese tipo de elucubraciones no tiene mucho sentido”.

El precandidato dijo sentirse un socialista y admitió que “lo que más me ha dolido es que algunos sostengan que no soy socialista. Otra cosa es que voten por quien quieran, eso está muy bien, es parte de la política. Pero nunca pensé que eso se iba a cuestionar”.

El ex jefe de Estado se comparó con Salvador Allende diciendo que “si hubiese sido por encuestas, Allende no habría sido candidato”. Ricardo Lagos descartó referirse a la decisión de la Democracia Cristiana en caso de que su nombre no esté en las primarias de la Nueva Mayoría.