Álvaro Elizalde por votación del PS: “Esperamos que contribuya a la definición presidencial de la Nueva Mayoría"

A horas de conocerse el candidato del Partido Socialista mediante la votación en el Comité Central encabezado por el nuevo presidente del pacto, Álvaro Elizalde; el ex precandidato José Miguel Insulza reconoció estar frustrado por la forma en que decantó la definición al interior del partido.

Elizalde agradeció el respaldo del comité que de manera unánime lo ratificaron como presidente de los socialistas. Sobre la definición presidencial habrá un receso para almorzar y a las 14:00 horas iniciarán la discusión para elegir a Ricardo Lagos o Alejandro Guillier como su candidato y la forma de elección.

El ex ministro adelantó que "la decisión vamos a respaldarla como partido y esperamos que contribuya a la definición presidencial de la Nueva Mayoría".

En conversación con el programa “Estado Nacional” de TVN, Insulza dijo: “No estoy dolido, estoy frustrado”, por la cancelación de la consulta ciudadana al interior de los socialistas. Además agregó que “la papeleta del 2 de julio –primarias de la Nueva Mayoría- tendrá una carencia sin un candidato socialista”.

El ex secretario general de la OEA afirmó sus dichos en que el PS es “el partido que más gente ha inscrito y tiene un rol más claro en la historia”. El ex ministro recalcó sus críticas al partido asegurando que “las cosas están bastante decantadas (…) En noviembre pasado (2016) se sabía la consulta ciudadana y quienes estaban con Lagos y Guillier, ahí era momento de abajar, no una semana antes”, cerró José Miguel Insulza.