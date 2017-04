Máximo Pacheco: "La decisión del Comité Central es un grave revés a las aspiraciones de Lagos"

08:34 Ayer el PS decidió apoyar a Alejandro Guillier y no al ex Presidente, quien hoy dará a conocer si sigue en carrera o no. Lagos es el candidato "que realmente puede unir las fuerzas de centro izquierda", dijo.