Elizalde afirmó que apoyo del PS a Guillier no cambia la opinión que tienen de Lagos

10:03 Ayer el partido decidió darle su apoyo a la candidatura presidencial de Alejandro Guillier y no a la de Ricardo Lagos. El presidente de la tienda agregó que es fundamental que la centro izquierda tenga un candidato único.

El presidente del Partido Socialista, Alvaro Elizalde, aseguró que el que su tienda haya decidido apoyar la candidatura del radical Alvaro Elizalde y no la de Ricardo Lagos, no va en desmedro de la opinión que tiene la tienda respecto del ex Presidente.

"Pretender darle una connotación distinta no tiene mucho sentido", dijo en radio Cooperativa luego de que le plantearan que algunos leyeron este apoyo como una "traición" al candidato PPD.

"Lagos es una figura fundamental por el cual se tiene profundo respeto, fue clave en la recuperación de la democracia", dijo Elizalde agregando que "no puede ser interpretada esta votación como un desentendimiento de la vocación unitaria del Partido Socialista ni de su vocación de entendimiento como partido de izquierda con el centro político, son cuestiones distintas".

Consultado por Ernesto Ottone acerca de cómo Guillier representa a los socialistas, Elizalde sólo mencionó que el PS se ha planteado como desafíos la redistribución de la riqueza y entender por qué la desaceleración ha demorado tanto y ha sido tan profunda.

Elizalde insistió en que "es fundamental" que la centroizquierda tenga "un candidato único y que deba ser elegido por primarias, pero si un partido decide no participar, no obsta que nollegue a primera vuelta. Así ocurrió en 2005 con Soledad Alvear".