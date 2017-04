Guillier será candidato con o sin primarias, aclararon los radicales

12:25 La explicación fue porque el presidenciable había dicho que no se presentaría sin primarias. Con la bajada de Ricardo Lagos, sólo le resta competir con Carolina Goic.

El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, aclaró que Alejandro Guillier seguirá siendo el candidato del presidencial con o sin primarias de la Nueva Mayoría.

La explicación la dio porque Guillier había dicho en marzo que "si no hay primarias, no voy a primera vuelta". Esas elecciones se ven cada vez más lejos luego de que el ex Presidente Ricardo Lagos bajara su candidatura esta mañana y sólo quedara compitiendo con Carolina Goic en el bloque. De hecho, ella misma dijo que dificulta una primaria entre ambos, aunque aseguró que será la junta nacional del partido el que lo decida.

"Le he pedido hoy a Guillier que si no hay primarias llegue siendo candidato a primera vuelta y me contestó que sí", aseveró Velasco en T13 radio