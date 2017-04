Gobierno dijo que primarias son un buen mecanismo, pero que "es una decisión de los partidos"

12:47 La ministra Segegob Paula Narváez, abordó en una vocería la renuncia del ex presidente Lagos a su candidatura. Dijo además que "no hay fractura ni quiebre" al interior de la Nueva Mayoría.

La ministra vocera del gobierno, Paula Narváez abordó hoy, desde el palacio de La Moneda, la renuncia del ex presidente Ricardo Lagos a sus aspiraciones presidenciales, luego de que ayer, el comité central del Partido Socialista, proclamó al senador por Antofagasta, Alejandro Guillier, como su carta presidencial.

Narváez, dijo que "el gobierno expresa su más absoluto respeto a la figura del ex presidente Lagos, lo que ha sido, su contribución histórica, trayectoria, rol para recuperar la democracia y rol como Presidente de la República y este aporte en una serie de ideas para el Chile del presente y del futuro".

La ministra Segpres también agregó que "el gobierno legisló para tener primarias legales, es una decisión de los partidos, hay que ver qué ocurre. No corresponde especular ni anticiparnos".

La vocera también se refirió al futuro de la coalición y la definición presidencial del conglomerado y sostuvo que "la decisión de las primarias es una decisión de los partidos", aunque indicó que "como gobierno hemos hecho un llamado a la unidad de la centroizquierda y creemos que el mecanismo de primarias es un buen mecanismo para debatir ideas para Chile".

Además, la ministra Narváez descartó un quiebre al interior del bloque oficialista tras la decisión de los socialistas y la "bajada" de Lagos y, planteó que "en la reunión con los partidos, que está ocurriendo en este momento, ahí no hay fractura ni quiebre, es un supuesto que no comparto porque no tiene que ver con la realidad".