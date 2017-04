Presidenta UDI puso en duda primarias en la oposición: "Me parece prudente evaluar si mantenerse en ese camino"

09:40 La senadora Jacqueline Van Rysselberghe volvió a poner en duda las primarias de la oposición. "Las primarias son una herramienta, no son un fin", indicó.

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe se refirió a la definición interna en Chile Vamos, luego de que las primarias del oficialismo quedaran en entredicho por la decisión de Ricardo Lagos de abandonar la carrera presidencial.

"Las primarias de Chile Vamos, que se dieron en un escenario anterior a la bajada de Lagos, lo que uno evalúa son las estrategias en la medida que cambien los escenarios", dijo Van Rysselberghe en conversación con Tele13 Radio, donde además sostuvo que "a mí me encantan las primarias, pero son una herramientas, no son un fin y el fin es poderle dar a Chile un gobierno de nuestro sector".

La senadora gremialista dijo además que "me parece prudente evaluar si mantenerse en ese camino porque puede haber una baja convocatoria, puede haber una tentación del mundo de la izquierda de ir a votar en las primarias nuestras y de alguna manera alterar los resultados".

Van Rysselberghe además se refirió al estudio de una eventual reforma al sistema de pensiones que estudia el Ejecutivo y cuya comisión entregó hoy el informe a la Presidenta sin haber alcanzado un acuerdo. La presidenta de la UDI dijo que "este gobierno se ha caracterizado por hacer mal las reformas y embarcarse en medio de una campaña política, me huele a estrageia electoral mas que una real voluntad de mejorar el problema".

"Hay que mejorar las pensiones bajas a través de impuestos generales. Me da lo mismo quién lo administre, siempre que la persona pueda elegir. Me molesta que me obliguen a ir a una AFP estatal. El tema más de fondo es que esa plata es de los trabajadores", dijo la parlamentaria por el Biobío.