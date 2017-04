Ossandón cree que Chile Vamos quiere "bajar a todos por secretaría y no competir" en primarias

El precandidato presidencial Manuel José Ossandón, senador, aseguró que Chile Vamos quiere "bajar a todos por secretaría y no competir" en las primarias

"El discurso de Lagos, humanamente, es triste. No prendió porque él ya tuvo su oportunidad. La UDI dice que si no hay primarias no hay que hacer la nuestra, eso es un absurdo. Se les desarmó el super clásico, quieren poca competencia, quieren poco debate. Supongo que si no hay primarias, renunciarán (los presidentes de los partidos porque le enviaron una carta invitándolo)", dijo hoy en radio Cooperativa

Ossandón calificó que esta actitud es "típica" en el sector, "bajar a todos por secretaría y no competir. Las señales que se dan son pésimas y después nos preguntamos por qué. Yo voy a insistir que hayan primarias, si acá no son las cosas como le convengan a cada uno. Acá hay tres competidores y con Felipe (Kast) estamos de acuerdo con que existan primarias con debate de verdad (...) si me quieren ganar, que sean en la cancha".

El senador reflexionó que "a los izquierdistas les conviene Piñera. Guillier ha subido y ha planteado poco, pero se muestra como una persona con las manos limpias y más preocupado por la gente, mucho más popular, tal como yo. Ellos tienen miedo de competir. Tengo convicción y soy ultra liberal en lo político".