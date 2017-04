Ex presidente de la DC: "Si no queremos tener el fin de la Nueva Mayoría tenemos que ir a primarias"

El senador por Coquimbo y ex presidente de la DC, Jorge Pizarro, matizó las opiniones de dirigentes de su partido respecto de la dificultad para realizar primarias en el oficialismo, después de que el PS desechó la opción de Ricardo Lagos como su candidato presidencial.

El parlamentario dijo que "lo lógico es que planteemos una candidatura única, pero eso pasa por un acuerdo programático, cómo se define esa candidatura".

"Si no queremos tener el fin de la Nueva Mayoría tenemos que ir a primarias, pero si no es un riesgo enorme porque va a provocar la debilitación de las fuerzas y se va a generar una polarización en las candidaturas que puedan surgir del mundo nuestro", dijo Pizarro, quien añadió que "más que el nombre del candidato tenemos que retomar la visión de conjunto, con una visión programática conjunta. Es difícil hacerlo, no hemos tenido la capacidad de coordinarnos bien.En mi partido la corriente va a primera vuelta, pero creo que puede ser un error estratégico. La derecha está muy unida".

El ex timonel de la DC, "dentro del PS hay un número que estuvo con Lagos y no va a estar con Guillier, ahí hay que captar. La conversación con el PPD me parece relevante. Nosotros tenemos un partido estructurado a nivel del país, si no somos capaces de concertar un apoyo más potente en primarias, difícil que lo podamos hacer en diciembre".