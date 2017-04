Goic e Insulza llamaron a la centroizquierda a un acuerdo programático y parlamentario

11:07 Tras una reunión en el Tavelli de Providencia, la candidata DC y el ex precandidato presidencial, restaron importancia a la realización de primarias como condición para la superviviencia del bloque oficialista.

La senadora y presidenta de la DC y también candidata presidencial de ese partido, Carolina Goic, y el ex precandidato José Miguel Insulza, concordaron esta jornada en la necesidad de un acuerdo programático en la centroizquierda, de cara a la definición presidencial en el oficialismo.

"Espero que podamos tener una mirada de país que se hace de liderazgos éticos, responsables", dijo Goic, quien además dijo que probablemente también se reunirá con el ex presidente Ricardo Lagos, quien ayer depuso su candidatura, luego de que el PS optó por Alejandro Guillier como su abanderado.

Goic insistió en que la DC tomará su determinación el 29 de este mes en su junta nacional y que "cada vez vemos más difícil la posibilidad de una primaria, pero es una decisión que vamos a tomar en la junta".

Para la timonel de la DC, las claves de la unidad del sector estarán en un marco programático conjunto, un acuerdo parlamentario y un acuerdo de comportamiento político. "Tenemos que resolver las diferencias donde hay que resolverlas, no hacia afuera".

"Los mecanismos no pueden ser camisas de fuerza, sino al servicio de cómo somos capaces de proyectar un eje de centroizquierda que ha sido muy importante para el país". dijo Goic.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza en tanto, dijo que "uno no hace alianzas en función de puros intereses electorales, estoy interesado en conversar, aprovechemos este tiempo. El mundo no se terminó cuando no se hizo la consulta ciudadana, tampoco con la elección del PS, ni se va a acabar con la junta nacional de la DC. Tenemos mucho más en común".

Insulza dijo además que "no tengo problemas con Guillier y voy a hacer lo que mi partido decida hacer. Debemos tener un programa común y un acuerdo parlamentario. Si hay o no primarias no es un tema que debería obstaculizar lo otro".