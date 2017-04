Felipe Kast: "Sebastián Piñera quiere bajar las primarias"

14:03 El abanderado de Evópoli dijo que el ex Mandatario "desgraciadamente ha guardado mucho silencio, dejando que los partidos asuman el costo de no querer debates, ni de querer primarias robustas y democráticas".

En entrevista con el diario La Segunda, el abanderado de Evopoli y diputado Felipe Kast, se refirió a las primarias en la oposición y analizó el escenario presidencial tras la salida del ex presidente Ricardo Lagos de la contienda.

Sobre el mecanismo en su sector, Kast dijo que "Todo indica que Sebastián Piñera quiere bajar las primarias y eso es un error. Primero porque él es el lider de los tres partidos y por lo tanto, la decisión al final es la suya".

Además, Kast acusó al ex Mandatario y abanderado del PRI, RN y la UDI de que "desgraciadamente ha guardado mucho silencio, dejando que los partidos asuman el costo de no querer debates, ni de querer primarias robustas y democráticas".

"Es un error que no nos tomemos en serio el desafío de demostrarle al país que Chile Vamos es una institución seria", dijo Kast, quien además dijo que el ex Presidente "debiera decir fuerte y claro que quiere las primarias y que quiere debatir, que no quiere unas primarias de cartón, sino que unas donde su coalición se proyecte hacia el futuro".

Consultado sobre si iría a la primera vuelta en caso de que en la oposición no se hagan primarias, el parlamentario dijo que "Evópoli tiene todas las condiciones para ir a primera vuelta. Sin embargo estamos convencidos de que lo que hoy el país necesita es una coalición como Chile Vamos con primarias (...) si es que no hay y se acoge la tesis de la UDI, no solamente tendríamos que evaluar la primera vuelta. Le harían un daño muy sustantivo a Chile Vamos".