Insulza: "Me parece grave que el PS no tuviera candidato propio"

El ex aspirante presidencial José Miguel Insulza afirmó que sería "muy negativo" que se llegaran a suspender las elecciones primarias de la Nueva Mayoría y afirmó que le parece "muy grave" que el PS no lograra tener un candidato propio.

"Creo que después de tanto que hablamos de las primarias y que ahora no hayan, eso es muy negativo. Una condición más amplia ayuda a la posibilidad de que haya primarias"; afirmó en radio Agricultura

Acerca de la decisión del PS de apoyar la candidatura de Alejandro Guillier (radical) y no a Ricardo Lagos (PPD), afirmó que lo que le parece mal es que ese partido no haya tenido un candidato propio, "no es que el militante socialista Lagos haya perdido".

Insulza agregó que "estamos muy faltos de ideas" y llamó a discutir sobre temas programáticos pronto. "Es muy cómodo criticar a Guiller sobre que no tiene idea, pero ¿cuándo interesaron las ideas? Ojalá que ya empezáramos a hacer debate. Yo he planteado que discutamos temas programáticos, que se sepa la discusión, estamos faltos de un real debate de ideas".