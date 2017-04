Andrés Velasco aseguró que la reforma de pensiones no saldrá en este gobierno

09:52 El presidente de Ciudadanos afirmó que "estamos discutiendo cosas chicas que no van a mejorar nada en la práctica".

El ex ministro de Hacienda y presidente de Ciudadanos, Andrés Velasco, aseguró que la reforma al sistema de pensiones anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet en agosto pasado, no verá la luz en este gobierno.

Hay que recordar que la mesa negociadora del tema no llegó a acuerdo y que será la Presidenta quien deba tomar una decisión de presentar o no una reforma legal.

"En este gobierno no va a haber reforma de pensiones porque los tiempos no dan y porque tenemos una coalición fraccionada. No se van a poner de acuerdo, vamos a ver anuncios, papeles que van y vienen, pero en concreto va a pasar muy poco", afirmó en radio Cooperativa.

A su juicio, lo primero que hay que hacer es bajar las comisiones. Dijo que hay algunas AFP que "cobran demasiado y deben cobrar menos. La vez anterior requerimos de tres años (para hacer una reforma), hay que adoptar medidas más generalizadas. Por razones políticas algunos pueden querer que la plata la administre un ente estatal, pero eso no va a subir ni un peso las pensiones. Puede servir para satisfacer una necesidad política. Estamos discutiendo cosas chicas que no van a mejorar nada en la práctica", advirtió.

Sobre el aumento de la edad de jubilación de 60 a 65 años en el caso de las mujeres y de 65 a 70 en el casod e los hombres, afirmó que es "una realidad que no vamos a poder evadir. Hay mucha gente que jubiló con pensiones muy bajas, vamos a tener que ver cómo los subsidiamos, el debate del 5% tiene que ver con eso".

Consultado acerca de a quién apoya Ciudadanos en estas elecciones sólo manifestó que "estamos armando una alternativa nueva por lo que ninguna de las viejas nos representa. Vamos a inscribir el partido en ocho regiones. Vamos a trabajar por una idea distinta".