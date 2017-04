ME-O quiere entenderse con la DC y advirtió: “Nosotros vamos a ganar por la seriedad"

El candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, afirmó que extremará recursos para entenderse con la Democracia Cristiana (DC) y dijo estar dolido por enfrentar como imputado la investigación de SQM, pero aseguró que es inocente.

En entrevista con La Tercera , el ex parlamentario señaló que “voy a hacer todos los esfuerzos por mostrar lo que me une con la DC, más que lo que me desune, más lo que me une con el PC que lo que me desune. Tengo matices y diferencias brutales con la DC y el PC, pero creo que cometieron un error al negarse a las primarias”.

Además, agregó que “le pido a la DC que hablemos de programa, no de cupos. Espero que la DC, su base, su pueblo, le hagan ver a sus dirigentes que los están conduciendo por un camino que va contra el muro.

El candidato que va por su tercera elección advirtió que “nosotros vamos a ganar por la seriedad. Ese es nuestro aporte, lo que decimos lo hacemos. Lo que prometemos, lo cumplimos. Voy a perseverar en articular con todos. Estoy dispuesto a mucho sacrificio. A olvidar y perdonar los agravios a los que fui sometido”.

Consultado por la decepción que puede significar para el electorado el avión facilitado por OAS no declarado ante el Servel y el supuesto financiamiento irregular –caso SQM- reconoció que “es doloroso. El proceso es lento, la justicia es lenta, pero es normal, para que sea seria, tiene sus tiempos. Pero como sé que soy totalmente inocente de lo que se me acusa.

El PRO fue uno de los primeros partidos en asegurar el refichaje exigido por el Servel que permite al pacto llevar un candidato propio, siendo Enríquez-Ominami el elegido.