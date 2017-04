Financiamiento irregular: SII dijo que no presentar querellas por delitos tributarios no implica impunidad

El Servicio de Impuestos Internos entregó un balance de las medidas que ha adoptado, tras dos años de revisión y análisis de antecedentes, relativos a casos de eventuales ilícitos tributarios relacionados con el financiamiento de la política.

El SII dijo que entre 2014 y 2017 ha presentado 35 querellas por delitos tributaris, ha efectuado 5 denuncias, otros 41 procedimientos de sanciones pecuniarias en Tribunales Tributarios y Aduaneros y 21 casos en los que no existen antecedentes con méritos suficientes, pero se determinó y cobró las diferencias de impuestos, con reajustes e intereses.

El organismo sostuvo además que ha evacuado un total de 109 Informes de Recopilación de Antecedentes, los cuales sirven como base para decidir si se ejercen medidas legales o no. El perjuicio contra el Fisco determinado por dichos documentos, según el SII es de $11.656 millones, de los cuales, en los casos en los que se aplicó sanciones pecuniarias, correspondían a $4.139 millones.

El director del SII, Fernando Barraza, sostuvo que el organismo analizó acuciosa y rigurosamente los antecedentes de cada caso y que evaluó los elementos que surgieron tanto de la fiscalización y recopilación, como de los antecedentes que fueron aportados por la Fiscalía.

Además, dijo que en los elementos que se evaluan, también se encuentran el monto del perjuicio fiscal, la reiteración en la comisión de los delitos, la gravedad de las irregularidades y la calidad de la prueba y la factibilidad de obtener una condena, entre otros.

En su comunicado, el SII sostuvo que el no presentar querellas por delitos tributarios "no implica impunidad puesto que para los casos en que se decide no ejercer la acción penal, la ley contempla la aplicación de una sanción de caracter pecuniario ante los Tribunales Tributarios" y además agregó que "los involucrados pueden ser investigados por el Ministerio Público por otros eventuales delitos".

El SII planteó que "de surgir nuevos antecedentes respecto de algún caso en particular, el organismo volverá a efectuar los análisis técnicos respectivos para definir la eventual presentación de acciones penales adicionales, manteniendo la colaboración institucional que corresponde en su relación con el Ministerio Público".