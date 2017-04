Fernando Barraza: "Desde que asumí la dirección del SII nunca he recibido presión de nadie"

09:03 El director del Servicio de Impuestos Internos se refirió a la polémica por los casos en que no se presentan querellas o denuncias por eventuales delitos tributarios asociados al financiamiento de la política. Dijo también que el ente debe mantener la exclusividad de la persecusión de este tipo de hechos.

El director de Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, se refirió en entrevista con El Mercurio, a la polémica tras la decisión del organismo de no presentar querellas o denuncias en algunos casos de eventuales delitos tributarios asociados al financiamiento irregular de la pólitica.

Barraza descartó que la medida se deba a presiones politicas y dijo que "desde que me hice cargo de la dirección del SII nunca he recibido presión de nadie y el día en que alguien me llame por querer influir en alguna decisión nuestra, ni siquiera le voy a responder el llamado".

Respecto de la decisión de optar por denuncias ante los tribunales tributarios y aduaneros, el director del organismo sostuvo que "estamos accionando una de la alternativas que tenemos a la hora de perseguir delitos tributarios, en este caso, la sanción pecuniaria" y planteó que "seguimos trabajando de acuerdo a la recopilación de antecedentes que se están haciendo y en base al mérito, vamos tomando la decisión de activar querellas".

El director del SII dijo además que "es importante considerar que en la sanción pecuniaria actúa el imperio de la ley" y descartó los dichos del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien planteó que se afecta el principio de igualdad ante la ley, cuando el SII decide querellarse en algunos casos y no en otros.

Sobre las críticas que ha recibido desde la Fiscalía, Barraza dijo que "leí las declaraciones del fiscal nacional y ha dicho que respeta la decisión del Servicio. Lo que sí ha dicho y ha sido consistente en señalar, es que no está de acuerdo con lo que establece la ley respecto de que el SII tenga la exclusividad de tomar la decisión por delitos tributarios".

Barraza sin embargo se manifestó a favor de mantener dicha facultad: "me parece que es lo que corresponde. El organismo técnico que más sabe de la investigación tributaria en el país es el SII".

Además el director del Servicio de Impuestos Internos se refirió a las críticas directas que recibió el ente de parte del fiscal Carlos Gajardo. "Me parece que a los funcionarios de nuestras instituciones no les corresponde emitir juicios ni criticar las decisiones que otros organismos publicos adoptan", sostuvo Barraza.