Javiera Parada no renunciará a Revolución Democrática luego de que el partido bajó su candidatura

11:27 La ex agregada cultural de Chile en EE.UU. dijo que no comparte la decisión de la colectividad, pero que la acatará y seguirá trabajando de cara a las elecciones de noviembre.

La ex agregada cultural de Chile en EE.UU., Javiera Parada, dijo que a pesar de que su actual partido, Revolución Democrática, decidió bajar su candidatura a diputada por el Distrito 8 (Maipú), ella no renunciará a la colectivdad.

En una declaración pública, Parada dijo que no comparte la decisión de RD ni los argumentos, pero explicó que fue una decisión democrática del consejo político de la colectividad "y la voy acatar".

Además Parada dijo que "no voy a renunciar a mi partido ni a la esperanza que hay puesta en él". La ex agregada cultural también señaló que no dimitirá tampoco a la "responsabilidad que tenemos como generación de levantar un frente amplio".

Parada sostuvo que continuará trabajando por el éxito de la colectividad en la elecciones de noviembre y al ser consultada por qué no comparte la medida de RD, dijo que "llevamos tres meses en trabajo en el distrito, tuvimos reuniones de trabajo, la posibilidad de levantar agendas y teníamos una enorme oportunidad".