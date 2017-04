Piñera por eventual respaldo de la DC: "Todos los apoyos de buena voluntad son bienvenidos"

13:00 El candidato se refirió a las palabras de Mariana Aylwin, quien declaró que "la mayoría de nuestro electorado no va a votar por Guillier, va a votar por Piñera",

"Todos los apoyos de buena voluntad son bienvenidos". Así reaccionó el candidato presidencial Sebastián Piñera, luego que Mariana Aylwin deslizara que varios militantes de la DC votarían por él si es que el partido no va a primera vuelta.

"Yo creo que si la DC no lleva candidato, va a votar por Piñera. La mayoría de nuestro electorado no va a votar por Guillier, va a votar por Piñera", dijo la ex ministra en una entrevista radial.

"Por supuesto que aspiro a representar a una gran coalición de centro y centro derecha que una a los chilenos y no los siga dividendo"", dijo el ex Mandatario desde Arica.

Piñera añadió que espera representar a una coalición "que una a los chilenos y no que los siga dividiendo, una coalición que implante la cultura del diálogo y no la cultura de la retroexcavadora, una coalición que logre que Chile avance y no que siga retrocediendo. En síntesis, una coalición que busca interpretar a todos los chilenos".