Carolina Goic afirmó que dichos de Mariana Aylwin no debilitan su candidatura

La presidenta de la DC, Carolina Goic, dijo en entrevista con radio Agricultura, que no siente que la debiliten las declaraciones de Mariana Aylwin, quien ayer señaló que en caso de que la DC no lleve un candidato propio a primera vuelta, los militantes se inclinarán por votar por Sebastián Piñera.

La parlamentaria planteó que la DC "tiene una candidatura y entiendo que muchos se ponen nerviosos y tratan de debilitar a una candidatura".

Al momento de ser consultada si la declaración de Aylwin debilita su opción, Goic dijo que "no. La fortaleza de mi candidatura está en responer a lo que los chilenos están pidiendo. Estoy buscando una postura más moderada. Cuando vemos otras candidaturas, veo que lo estoy encabezando es para gobernar Chile y hacer un buen gobierno".

"Me niego a seguir hablando de la política del cálculo. No es la que yo creo, no es la que tiene que ver con nuestra historia. Nosotros tenemos que liderar un proyecto de centroizquierda, donde tenemos que llamar al diálogo y a los puntos en común", dijo Goic.