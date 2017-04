Piñera le respondió a Guillier: "Le quiero recordar que él apoyó todos esos errores"

14:20 El senador dijo que el ex Presidente es el favorito en las encuestas por los errores del gobierno de Michelle Bachelet.

El ex Presidente Sebastián Piñera se refirió a las declaraciones de Alejandro Guillier al diario El País, quien dijo que el ex Mandatario es favorito en las encuestas por los errores del gobierno de Michelle Bachelet, no por méritos propios.

"Sin duda que este gobierno ha cometido muchos errores, y le quiero recordar al senador Guillier que él apoyó y votó a favor de todos esos errores, de cada una de las reformas", dijo desde Iquique.

El presidenciable también defendió su gestión anterior, señalando que "durante nuestro gobierno el país creció con fuerza, creamos un millón de nuevos empleos, logramos aumentar los salarios en forma significativa, eliminamos el 7% de descuento en salud a los pensionados".