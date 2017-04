Esposa de Manuel José Ossandón: "Nunca le he tenido fe como candidato"

16:45 Paula Lira habló sobre la candidatura a las presidenciales del senador, con quien lleva casada 31 años: "Creo que no va a ganar", afirmó.

Paula Lira, esposa del senador y candidato presidencial Manuel José Ossandón, en una entrevista íntima con La Segunda reveló algunos detalles de su vida junto al político y también confesó que no cree que vaya a ganar estas elecciones.

"Nunca le he tenido fe como candidato al Cote. Pero no ha perdido nunca una elección. Ahora creo que no va a ganar, pero la historia acumulada dice lo contrario", afirmó.

Esta madre de ocho hijos y voluntaria en la sala de enfermos terminales, lleva casada con el senador 31 años. Dice que son personas muy diferentes y que sus amigos más cercanos no pueden entender por qué están juntos.

Aunque después de un breve análisis lo aclaró: "A mi me conquistó su generosidad (...) creo que nuestra preocupación por lo social es lo que nos unió y nos mantiene unidos".

Cuando Ossandón se presentó como alcalde de Pirque, Paula dijo que no le tenía fe. "Cote ni siquiera había sido presidente de curso. Además le cargaba la política, no es que no le gustara (...) pero empezó a visitar gente y a darse cuenta de las necesidades y vio que podía ayudar como lo hacía con sus tías y trabajadores".

Después de eso fue reelegido en Pirque y luego fue el primer alcalde de derecha en Puente Alto. Posteriormente, asumió como senador. Ahora, Paula advierte que si para las presidenciales no gana - como ella lo cree - la vida seguirá siendo la misma.

"El Cote es muy tira para arriba. Una hermana mía dice que es como un mono porfiado y es muy buena comparación. Por eso mismo ha sido un buen alcalde y sería un buen Presidente, porque se la juega por entero. No es un hombre de tratar de hacer, es de hacer y de hacer con todo", precisó.