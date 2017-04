Navarrete: "Si apoyar a Goic hace posible una primaria, habrá que discutirlo"

08:46 El timonel del PPD comentó que si no se define pronto un candidato, entonces una opción viable es que tanto Alejandro Guillier y la presidenta de la DC se sometan a una encuesta para llegar al 2 de julio.

El presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, habló sobre las presidenciales e insiste en que el mejor mecanismo son las primarias y que el único fin del partido es que exista candidato único. Asimismo, dijo que aunque algunos integrantes de la Nueva Mayoría creen que la carrera a La Moneda está perdida, él no lo cree así. "Esta elección es fundamental, se puede ganar, requiere de un proceso de unidad que no está suficientemente construido hoy".

En entrevista con El Mercurio , el timonel dijo que tienen pensado hacer una junta nacional para la segunda quincena de mayo, luego de hablar con los candidatos y definir ese día a quién está representando mejor las ideas que el PPD quiere colocar en la mesa.

"No sé si haya cultura dentro del partido para apoyar a Goic en la primaria, pero creo que es un escenario que hay que discutir; no es fácil. Pero si apoyar a Carolina Goic hace posible que tengamos una primaria, habrá que discutirlo. Esto, en condiciones que no son solo el apoyo, sino que requiere la discusión programática y parlamentaria", confesó.

Asimismo, agregó que si no se llega a un acuerdo, es viable que Carolina Goic (DC) y Alejandro Guillier (PS) se sometan a una encuesta para llegar al 2 de julio. "Si no hay primarias, cómo yo resuelvo en torno a quién representa mejor un sentido de centroizquierda".

El timonel indicó que en el PPD tienen una convicción de qué es lo que hay que hacer, pero que hasta ahora ninguno de los dos candidatos ha dicho cuál parte del programa asuma y cuál parte le agrega.

"Nuestra definición en torno a A o B hoy no es posible de tomar sin que hayamos hecho un debate profundo sobre qué es lo que el programa que van a encabezar está llevando a cabo".

Navarrete indicó finalmente que lo más importante es tener un candidato único, porque tener dos con una sola lista parlamentaria es imposible. "Ese escenario no da, y en esa vía si la DC decide inscribir a un candidato a la primera vuelta, entonces no hay acuerdo parlamentario, ni, evidentemente, menos de contenido".