Diputado Rincón podría ser inhabilitado para repostularse al Congreso por acusación de violencia

09:40 Aunque no fue expulsado porque no se comprobaron los hechos, en la Junta Nacional de la DC del 29 de abril podría ser sancionado. Goic afirmó: "Quienes tengan condenas en la materia no deberían ser candidatos a elección popular".