Gobierno respondió a Piñera: "Sus dichos contrastan con la realidad de Chile"

Tras las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera en el diario El País , la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, respondió a las críticas del candidato de la centroderecha por sus dichos contra la Nueva Mayoría.

Piñera fue enfático en decir que la actual administración al mando de Michelle Bachelet “había tomado un camino equivocado” y que era necesario "enmendar los errores cometidos".

A lo que la vocera respondió que las críticas las entienden en el contexto que es una candidatura presidencial, pero no las comparten.

"No las compartimos porque contrastan con la realidad de todos los días que viven los chilenos. Ese tipo de críticas destempladas que no reflejan lo que es la vivencia y la experiencia de nuestro país cotidianamente no podemos compartirlas y yo creo que la mayoría de los chilenos no están de acuerdo”, añadió.

Según se detalla en La Tercera , la ministra que hizo las declaraciones luego de una actividad por el Día del Patrimonio, también respaldó los dichos de Guillier, quien el día anterior dio una entrevista al mismo medio.

Piñera también añadió que "Chile está recorriendo un camino equivocado que está generando mucha frustración. Los resultados de este Gobierno han sido muy malos", por lo que Narváez fue enfática en decir que el país sí ha progresado.

"Los chilenos y las chilenas queremos tener una mirada positiva del país, no una mirada catastrófica (...) Estamos contentos porque Chile ha progresado por este listado que he enumerado y hay muchos otros más listados de avances que son absolutamente claros y evidentes para la gente”.