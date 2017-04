Teillier: "Le haría daño a la Nueva Mayoría el que llevemos dos candidatos a primera vuelta"

El presidente del PC, Guillermo Teillier, justificó la decisión del partido de aplazar su definición presidencial hasta después de la Junta Nacional de la DC, afirmando que "le haría daño a la Nueva Mayoría el que llevemos dos candidatos a primera vuelta".

"Solo lo de la DC, pero no tanto esto de influir en la DC porque no creo que influyamos tanto en su decisión, pero si tiene que ver con la DC porque hay un clima de indecisión. No definimos ni un candidato porque aún no hay definición, no sabemos qué va a pasar. Nombrar un candidato en estas circunstancias era un problema, se decidió esperar hasta tener una definición clara", dijo a Tele13 Radio

El timonel comunista sostuvo que "si hay primarias, tendríamos que tomar rápidamente una decisión, sino tendríamos que esperar. Lo que yo he escuchado a los demócratas cristianos es que ellos plantean que están dispuestos a buscar el acuerdo para alcanzar a una candidatura si no es después de la primaria, es después de la primera vuelta. No creo que se muera la Nueva Mayoría (si la DC decide ir a primera vuelta)".

"Preferimos una sola lista, pero si hay dos, hay que aceptarlo. Lo del PRO hay que decidirlo, en caso de segunda vuelta ellos podrían, si tenemos coincidencias programáticas, dar su apoyo para evitar el triunfo de la derecha. Todo está en conversaciones, no hay un rechazo porque todos ven la necesidad de tener más respaldo en la segunda vuelta", añadió.