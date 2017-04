Alvaro Sanhueza quiere ser el "diputado del pueblo" por Amplitud

09:11 El ex notero de Mucho Gusto de Mega postulará a un escaño en la Cámara de Diputados por alguno de los distritos de las regiones Metropolitana o de Valparaíso. "El rol fiscalizador de los medios y de los periodistas entrega credibilidad", sostuvo.

Luego de su salida del matinal de Mega, el ex notero del matinal Mucho Gusto, Álvaro Sanhueza, postulará a la Cámara de Diputados respaldado por Amplitud, en alguno de los distritos de las regiones Metropolitana o de Valparaíso, el que aún está por definir.

"Me dijo que estaba en una edad adecuada y que se deban las condiciones de volcar su vocación social a la política", confirmó la senadora de Amplitud, Lily Pérez, a LUN.

En conversación con el mismo medio, Sanhueza planteó que "el rol fiscalizador de los medios y de los periodistas sí entrega credibilidad creo yo. Sobre todo en tiempos donde hay tantos cuestionamientos tanto a la derecha como a la izquierda, de gente que se ha aprovechado de sus cargos".

En materia de definiciones políticas, Sanhueza planteó que "vote por el 'No', voté por Frei, Bachelet y Piñera en algún momento. Yo no me caso con nadie en política", quien además explicó que optó por Amplitud porque "están a favor de una ley de aborto, apoyan el matrimonio igualitario y están en contra de la discriminación".

Consultado por cuál será su estrategia para captar votos, Sanhueza dijo que "lo del diputado del pueblo es abarcar y hablar de aquella clase media desprotegida con la cual me identifico. Si quedas sin pega ¿quién vela por ti?, por el hipotecario, por el colegio de tus hijos, tu salud. Al final terminas en bancarrota porque no hay ayuda real a la clase media".