SII respondió a Contraloría y dijo que querellas se deciden tras un "exhaustivo" análisis de antecedentes

17:57 El servicio dijo además que el dictamen no reprochó su accionar en casos recientes y que reafirmó que la presentación de querellas se enmarca en la estrategia jurídica.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) respondió hoy al duro dictamen de Contraloría en el que solicitó que la decisión de no querellarse en casos de eventuales delitos tributarios asociados a financiamiento irregular de la política, respondan a criterios objetivos.

Según el SII, el dictamen no tiene relación con las últimas decisiones del organismo, sino "con la oportunidad del ejercicio de las facultades que el ordenamiento jurídico le confiere en materia penal, para que las acciones destinadas a su persecución y no sanción no se extingan por prescripción".

Además, sostuvo el servicio, la Contraloría "en su dictamen fortalece la independencia del SII, reconociendo que la presentación de querellas nominativas se enmarca dentro de la estrategia judicial que adopta el servicio en los procesos penales en que interviene, para lograr los objetivos que corresponden a su misión institucional".

"El Servicio de Impuestos Internos aprovecha de reiterar que todas las decisiones que adopta en materia de la aplicación y fiscalización de las disposiciones tributarias, incluyendo el ejercicio de acciones penales por delitos tributarios, se basan en un exhaustivo y detallado análisis técnico de los antecedentes disponibles", dijo el SII, ente que reiteró que dicha decisión se fundamenta en procesos de recopilación de antecedentes.

En su comunicado, además, el servicio se refirió al cuestionamiento que recibió por parte de la Contraloría por su "demora en el ejercicio penal" en el caso de Carlos Ominami y sostuvo que "como corresponde cumplirá con adoptar las medidas correspondientes para determinar si existieron responsabilidades administrativas en la materia".