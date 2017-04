Pizarro advirtió que ir a primera vuelta "es un error estratégico" de la DC

El senador de la DC, Jorge Pizarro, sostuvo que "es un error estratégico del partido" ir a primera vuelta.

Este sábado la colectividad definirá si presenta su carta a primarias o primera vuelta, opción que defiende la presidenta Carolina Goic, quien espera llegar con su candidatura al 19 de noviembre.

"Creo que este es un error estratégico del partido, algunos lo hacen porque no les gustan los comunistas, otros que están convenidos que la DC puede ser una alternativa de gobierno, pero la verdad es que las cosas no son así", dijo a radio Agricultura

El parlamentario sostuvo que "no son dimes y diretes porque tenemos que tomar una decisión respecto si vamos a continuar planteándonos como agrupación de gobierno con otros sectores políticos. Eso hay que ver y dónde está la discusión en el partido. Se plantea tener una propuesta programática que no tenemos y no hemos discutido. Tenemos un acuerdo para buscar alianzas con otros partidos porque queremos una candidatura para darle gobernabilidad al país. Estamos colocando la carreta delante de los bueyes, pero a mi me gustaría que se participara primero en la elección de las fuerzas de centro izquierda, pero la presidenta (Goic) ha dicho que está convencida de ir a primera vuelta y eso significa que se acaba la coalición".

A juicio de Pizarro, "los esfuerzos que se han hecho por tomar decisiones más consensuadas no se ha logrado".

El senador manifestó que "si en agosto no prende la candidatura de Carolina Goic, se tendrá que bajar y buscar acuerdos, lo que sería muy lamentable por todo lo que hemos hecho por apoyar su candidatura".