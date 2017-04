Tribunal rechazó la solicitud de sobreseer a exministro Insunza

12:19 La petición de la defensa fue revisada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. La Fiscalía argumentó que no es posible descartar los delitos por los cuales se le investiga: tributario, cohecho y negociación incompatible.

El ex ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza, había pedido el sobreseimiento de la investigación que lleva en su contra la Fiscalía por presunto delito tributario, cohecho y negociación incompatible o fraude al fisco.

Mientras que la defensa alega que ha pasado mucho tiempo y la "investigación sigue en una nebulosa", la fiscalía se opone a la petición y argumentaron que "no es posible descartar los delitos". Finalmente la solicitud de sobreseimiento fue rechazada hoy por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Fiscalia se opone a solicitud de sobreseer a ex ministro J Insunza. @cgajardop dice no se puede descartar delitos. pic.twitter.com/Zeu3dutLIy — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) 25 de abril de 2017

Uno de los principales argumentos del exdiputado es la inexistencia de denuncias o querellas por parte del Servicio de Impuesto Internos en su contra.

El defensor de Insunza, Carlos Mora, argumentó tras finalizar la sesión que les llama la atención que se esté investigando todas las actividades del exministro sin tener un hecho en concreto.

"Vamos a estudiar la posibilidad de presentar una apelación o no, para que de una vez por todas tomen una decisión si hay o no formalización en contra de mi representado. No sabemos cuál es el hecho", afirmó.

Mora explicó que se ha tratado también de "descontextualizar" en la investigación a Insunza con los informes de Virtus Consultores y además que "en otras ocasiones donde se le acusa ni siquiera era un funcionario público".

Y agregó, "no existen hechos concretos para querellarse, no puede un organismo serio presentar una querella, tenemos una certificación del SII donde nos señala que la investigación se acabó. Estamos en una nebulosa hace mucho tiempo en la causa y no hay una opción concreta".

La investigación contra Insunza comenzó en junio del año pasado por las asesorías que prestó a Antofagasta

Minerals entre 2007 y 2014 cuando el desempeñaba su cargo de diputado. Cuando prestó declaración en Fiscalía, admitió haber "cometido un error grave" y meses después se querelló por las filtraciones a la prensa sobre las investigaciones.