Beatriz Sánchez y situación de la DC: "Demuestra la poca coherencia que existe en la Nueva Mayoría" 09:33 La precandidata presidencial del Frente Amplio dijo que el conflicto que mantiene ese partido en la coalición es una muestra "de la política que no nos gusta".

La periodista Beatriz Sánchez, precandidata presidencial del Frente Amplio comentó que el conflicto que mantiene la Democracia Cristiana (DC) dentro de la Nueva Mayoría "demuestra la política que no nos gusta y la poca coherencia" de ese conglomerado.



Sobre Alejandro Guillier, aseguró que él "es de la Nueva Mayoría. No tengo problema en que alguien se transforme en representante de ese conglomerado. Me preocupa cuando hay conglomerados que dejan de ser coherentes, eso le pasa a la Nueva Mayoría. No es el problema que Guillier sea de la Nueva Mayoría lo complejo es que esa fórmula es extraña de decir una cosa y después hacer otra.



En entrevista con radio ADN, confesó que le costó la decisión de ser candidata presidencial y definió las líneas geenerales de su opción: "Se plantea un cambio institucional. No más AFP es algo más global, tenemos tres áreas de trabajo: fortalecer la democracia, lo segundo es una economía democrática, un Estado con un rol distinto".



"Hay un modelo de desarrollo que está haciendo crisis. Chile ya no crece a los niveles de antes, este es un modelo que está quedando atrás. Queremos una Asamblea Constituyente, que el Estado intencione la economía. Que el Estado tenga un rol y no quede todo a manos de privados", manifestó.



Además, mencionó que "yo subiría los impuestos. Estamos haciendo un programa participativo que luego tenga sustento económico y administrativos. Los impuestos son injustos, los que ganan más tienen que pagar más".



En la misma línea que el fiscal nacional Jorge Abbott ayer, Sánchez dijo que existe una diferencia muy grande en la persecución los delitos de cuello y corbata y los delitos comunes. "Creo que deja una mala señal porque si hay algo que ha provocado la distancia de los ciudadanos y la política es lo que hemos ido conociendo en los casos Penta y SQM. No enterarnos de lo que pasó es muy nefasto", por lo que apoya por completo la idea de que el Ministerio Público pueda investigar los delitos tributarios sin necesidad de acciones legales del SII.