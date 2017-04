Servel disolvió partido de Andrés Velasco y otras cinco colectividades

14:01 El organismo dio a conocer el listado de agrupaciones que no cumplieron con el mínimo exigido por la ley.

El Servicio Electoral informó de la disolución de los partidos políticos que no dieron cumplimiento a ley, en orden de no haber alcanzado un mínimo de afiliados en un mínimo de regiones, o, no haber presentado solcitudes de extensión a nuevas regiones acreditando mínimos de afiliados y regiones.

Uno de los partidos afectados es Ciudadanos, la colectividad de Andrés Velasco, que esta semana presentó su propuesta de reforma al sistema de AFP.

Las otros partidos disueltos por el Servel son Frente Popular, Regionalista de Magallanes, Poder, Wallpuwen y Unidos Resulta en Democracia.

Además, el organismo informó la perdida de las inscripciones de los siguientes partidos en las siguientes regiones: Humanista (Aysén), Ecologista Verde (Aysén), Igualdad (Aysén), Más Región (Arica-Parinacota, Metropolitana y Aysén), Amplitud (Arica Parinacota, Tarapacá y Aysén) y Revolución Democrática (Aysén).