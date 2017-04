Jordi Castell y Manuel José Ossandón se enfrentaron por la adopción homoparental en "Vértigo"

Un debate sobre la adopción homoparental se vivió la noche de este jueves en una nueva edición de "Vértigo" de Canal 13, la que tuvo como protagonista al fotógrafo Jordi Castell y al precandidato presidencial de Chile Vamos, Manuel José Ossandón.

El momento se vivió luego que Castell hablara de su pena por la muerte de su perra Abigail, afirmando que se había transformado en su gran compañía. "Los que no tenemos la suerte de tener hijos o adoptar hijos porque la ley no nos permite, tenemos que tener perros o gatos", señaló.

Allí, el rostro de TV afirmó que intentó adoptar a un niño muchas veces, pero afirmó que por ser homosexual "me trataban como 'enfermito'".

"Si las leyes que me rigen en mi país permiten que ocurran abusos como los que suceden en el Sename, a cambio que tenga una familia ¿por qué se les puede enjuiciar o criticar que tenga dos papás o mamás del mismo sexo?", agregó.

Tras esto, Martín Cárcamo abrió el debate para que participara el senador, quien se mostró en desacuerdo con la adopción de niños por parejas homosexuales.

"Yo no estoy de acuerdo, y no me disfrazo de otra cosa, yo lo respeto y tiene todo el derecho (...) Este es un tema que es mucho más profundo. Yo creo que el gran problema que tiene la adopción es que está hecha con los tiempos de los adultos y no de los niños", afirmó.

El parlamentario luego agregó que "los niños tienen derecho a los roles, derecho a tener a una mamá, a un papá. A veces las cosas materiales, como los recursos o la comida se sobreponen a tener los roles de papá y mamá en la familia".

Las palabras de Ossandón tuvieron respuesta de Castell, quien afirmó que "no entiendo por qué el Estado me tiene que condicionar valóricamente por algo que no elegí. ¿Tú crees que elegí que me gustaran los hombres? (…) Yo no elegí ser homosexual".

"¿Por qué a un niño el Estado debe elegir que tipo de papás tiene que tener? ¿Hasta cuándo tendremos candidatos que hagan la ‘vista gorda’? ¿Por qué las minorías nos tenemos conformar con tener perros y gatos?", sentenció.