Soledad Alvear y la unidad entre centro e izquierda: "No es indispensable el Partido Comunista"

Ayer En vísperas de la Junta Nacional de la DC, que definiría la candidatura de Carolina Goic en primera vuelta, la ex senadora acusó una "izquierdización" de la Nueva Mayoría que ha perjudicado al Gobierno.

La ex senadora y ex presidenta de la DC, Soledad Alvear, afirmó que el Partido Comunista "no es indispensable" en la unidad política entre centro e izquierda que pidió la Presidenta Michelle Bachelet, esto en víspera de la Junta Nacional que definiría la candidatura presidencial de Carolina Goic en primera vuelta.

En una entrevista con CNN Chile , la ex canciller fue enfática en sus diferencias con el PC, las que pasan por sus relaciones internacionales con gobiernos como los de Cuba y Venezuela.

"Si el Partido Comunista apoya firmemente lo que es la democracia y los derechos humanos, por supuesto (mantendría la alianza). Pero hoy no lo hace", expresó.

Por el presente de la Nueva Mayoría, Alvear afirmó que "Chile tuvo años de lujo mientras estuvo la Concertación, que nació justamente del eje de dos partidos: la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Creo que fueron de los años más gloriosos de la historia de Chile desde el punto de vista del crecimiento y la equidad", agregando que "lamentablemente ahora vino en primer lugar una izquierdización, y en segundo lugar vino la retroexcavadora".

Consultada por las palabras de la Presidenta, la falangista afirmó que "es importante" la unión entre centro e izquierda, aunque afirmó que el PC "no es indispensable" en ese encuentro.

"Gobernamos bastantes años solos en Concertación sin el Partido Comunista. No es indispensable, salvo que tengamos una propuesta que garantice la gobernabilidad", sentenció.