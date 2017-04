Carolina Goic y la decisión de ir a primera vuelta: "Salimos fortalecidos"

22:25 La candidata del partido agraddeció el apoyo que recibió de la Democracia Cristiana y agregó que "no le vamos a fallar a los que confiaron en nosotros".

La Junta Nacional de la Democracia Cristiana decidió mediante una votación que Carolina Goic vaya directamente a la primera vuelta presidencial y deje de lado las primarias.

Ante esto, la candidata falangista dijo que "yo no tengo duda que de aquí salimos fortalecidos, queremos hacer las cosas distintas. Yo me comprometí a hacer las cosas distintas. No vamos a eludir esa responsabilidad".

Además agregó que "no le vamos a fallar a esas familias que quieren confiar en nosotros. Comenzamos una nueva etapa en esta candidatura para esos que se quedaron en su casa. Para esos miles de jóvenes que merecen una oportunidad. A partir de mañana, vamos a transmitir un mensaje de esperanza, a decir que nosotros estamos para construir un país mejor".

Para cerrar explicó que "no somos un partido que divide o polariza, somos un partido que produce encuentros. Para eso está aquí la Democracia Cristiana. Para eso he aceptado ser su candidata. A trabajar y ganar".