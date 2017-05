Carolina Goic: "Uno no forma coalición en torno a amenazas"

La presidenta de la DC, Carolina Goic, se refirió a la decisión de la Junta Nacional de su partido, de llevar su candidatura presidencial directamente a la primera vuelta, sin pasar por un proceso de primarias al interior del oficialismo y, reiteró la idea de alcanzar un acuerdo parlamentario con el resto de los partidos de la Nueva Mayoría.

En conversación con radio Cooperativa, la senadora por Magallanes dijo que la discusión sobre el acuerdo parlamentario "es una conversación que se tiene que dar adentro de los partidos de la centroizquierda" e indicó que "no nos podemos perder en cómo somos capaces de tener la fuerza en el Parlamento y, finalmente, el adversario es Sebastián Piñera".

Goic además se refirió a las críticas a la decisión DC dentro del oficialismo y, a las voces que han dado por descartado un eventual acuerdo parlamentario con la DC. "Veníamos en cierta inercia. Nos estamos jugando el proyecto de país que ofrecemos a los chilenos, hagamos las cosas distintas, evitemos esa inercia"

"Uno no forma coalición en torno a amenazas, no es esa la forma. El desafío es un acuerdo programático con base más sólida", dijo la presidenta de la Falange.

La parlamentaria además reiteró que la DC mantendrá el acuerdo programático con la Nueva Mayoría hasta el fin del gobierno de Michelle Bachelet. "Vamos a ser leales, pero ser coalición necesita acuerdos para ver cómo se representan las diferencias y eso no se ha dado. Por ejemplo, lo que pasó con la Ley de Educación Superior, esas cosas no se pueden repetir, porque quitan credibilidad".

Sobre la eventualidad de que los votos de la DC puedan ser capturados por la candidatura del ex presidente Sebastián Piñera, Goic dijo que el ex Mandatario "pierde el tiempo con la DC, está piropeando a una tipa que no lo va a mirar porque no es su tipo. Tiene un proyecto distinto y trata de disfrazarlo de la visión que tenemos los DC".

Respecto de su propia postulación, la presidenta de la DC dijo que "tengo una recepción muy positiva, eso se va a reflejar, las encuestas se han equivocado".