Matthei aseguró que Josefa Errázuriz es responsable del déficit económico en Providencia

La alcaldesa de Providencia , Evelyn Matthei, responsabilizó a la ex alcaldesa, Josefa Errázuriz de la crisis económica del municipio.

Hay que recordar que en febrero, la nueva autoridad comunal denunció un déficit de $ 2.800 millones e incluso acudió a Contraloría y a la PDI denunciando presunta malversación de fondos.

"Estamos en Dicom. Contrataban gente que ni siquiera sabían si venía a trabajar o no. ¿Cómo es posible que la alcaldesa no haya sabido?. Tienen que haber sabido y tiraron toda la mugre bajo la alfombra", dijo la edil en radio Agricultura

"Ella (Errázuriz) es responsable, al menos, políticamente por haber nombrado gente que no tenía las capacidades para manejar los presupuestos que se manejan en la corporación", manifestó Matthei agregando que "no se hacía conciliación bancaria, nunca he visto irresponsabilidad igual. Espero que estas responsabilidades la Contraloría no las deje pasar".

"El manejo de platas públicas requiere un mínimo de responsabilidad y acá se rompieron todos los límites. Cuando tienes este nivel de desorden, de negar información, de mentir en el concejo municipal, esas personas no pueden seguir en la administración pública".