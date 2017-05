La Presidenta Michelle Bachelet llamó a los candidatos presidenciales "a poner el interés de Chile por delante".

Durante el anuncio del inicio del pago del Bono Invierno 2017 en Cerro Navia, la Mandataria comentó que "en este año donde vamos a tener elecciones presidenciales, el país va a estar atento a las ideas y propuestas que cada candidato haga para mejorar la vida de los chilenos".

"Y lo uno por eso, porque este Bono tiene el sentido de un derecho. El compromiso de nuestro Gobierno ha sido enfrentar la desigualdad y poner fin a los abusos de cualquier índole en nuestro país. Por eso, hemos llevado adelante cambios y reformas para que las familias tengan mayor bienestar, justicia y más oportunidades", añadió.

En ese sentido, la jefa de Estado recalcó la importancia de no retroceder en las reformas. "Éste es un compromiso que necesita seguir fortaleciéndose en los años que vienen. Sin duda que hemos avanzando, no sin dificultades, pero no queremos retroceder", dijo.

"Por eso yo quiero hacer un llamado a todos los candidatos y candidatas a que pongan el interés de Chile por delante, comprometiéndose con ideas concretas que permitan mejorar la vida de nuestros compatriotas", subrayó.

"Eso es lo que los chilenos y chilenas esperan de ustedes, así que espero que ahí se ponga el foco, en cuáles son las cosas concretas que van a ofrecer para que todos puedan seguir viviendo en mejores condiciones", cerró.