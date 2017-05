Piñera prometió duplicar el crecimiento y el empleo y fin al CAE sin condonar deuda

11:02 El ex Mandatario, tras la inscripción de las primarias de Chile Vamos, presentó algunos de los ejes de su campaña. Dijo que la solidaridad "no se impone por ley".

Tras la inscripción de las elecciones primarias de Chile Vamos, el ex presidente Sebastián Piñera dio a conocer algunos de los ejes de su campaña y las ideas para un eventual segundo gobierno.

En ese contexto, el ex Mandatario prometió duplicar el crecimiento económico, la creación de empleos, la mejora de los salarios y la reducción de la pobreza. "Son metas muy ambiciosas y exigentes, pero estoy seguro de que Chile y los chilenos estamos para grandes metas", dijo Piñera.

Además, en materia de seguridad ciudadana, Piñera dijo que además de una reforma administrativa a Carabineros, realizará una reforma operativa a la policía uniformada, "para modernizar y potenciar su acción, para que el combate sea más eficaz".

El ex Mandatario también planteó algunas ideas en educación, en las que dijo, se crearán salas cuna de excelencia, al estilo de los Liceos Bicentenario iniciados en su gobierno y, prometió potenciar la educación técnica.

En materia de educación superior, Piñera dijo que garantizará la "libertad de enseñanza, de elegir, la autonomía e independencia de las instituciones educacionales" y sostuvo que no retirará el beneficio de la gratuidad a quienes ya la obtuvieron o están en condiciones de obtenerla, pero que se creará "un sistema nuevo, más equitativo, solidario y eficaz para garantizar el acceso a la educación superior".

El ex Presidente dijo además, que el nuevo sistema reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE), pero que la deuda de quienes estudiaron con dicho sistema no será condonada, pues a su juici, es justo que las personas que recibieron recursos, devuelvan dichos recursos para que otros jóvenes estudien. "No nos vamos a dejar llevar por los eslóganes de la calle", dijo.

"Vamos a ampliar los ámbitos de libertad", dijo Piñera, quien además dijo que retomará el combate por la erradicación de la pobreza.

También sostuvo el ex Presidente que "se requiere capacidad de crecer, empleos, mejorar la calidad de los empleos, mejorar salarios, la competitividad y la capacidad de emprender".

Además dijo que espera que las políticas de su gobierno apunten a que la "solidaridad sea un valor que se refleja y se exprese como parte de los valores de la sociedad", pero planteó que "no se impone por ley".

Respecto de su declaración de interés y patrimonio, Piñera dijo que ésta fue entregada ayer y que su fideicomiso estará en condiciones de explicarlo durante la semana.

Este fideicomiso, dijo Piñera, irá "más allá" de lo que la ley establece "en cuanto al número de personas y al número de activos que se van a incorporar".