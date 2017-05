ME-O: "Me transformé en el niño símbolo del financiamiento irregular"

12:24 El líder del PRO marcó 0% de preferencias presidenciales en la Adimark. "Se me imputa algo que no hice. Jamás me puse de acuerdo para coludirme y defraudar al Fisco", aseguró.

El precandidato y líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami aseguró que la caída a 0% de las preferencias presidenciales en la encuesta Adimark se debe a que los medios lo transformaron "en el niño símbolo del financiamiento irregular" de la política.

En una extensa entrevista con el matinal de Mega, Mucho Gusto, ME-O afirmó que nunca le pidió dinero a Julio Ponce Lerou, controlador de SQM, para financiar su campaña y criticó que se haya dicho que "le fui a pedir dinero al asesino de mi padre. El asesino de mi padre es Miguel Krassnoff". Hay que recordar que Enríquez-Ominami está formalizado por delitos tributarios en el marco de la investigación del caso SQM porque su ex asesor, Cristián Warner, le facilitó 34 boletas por $ 362 millones a la minera no metálica.

Sobre eso y la facilitación de un avión por parte de la cuestionada empresa brasileña OAS para su campaña; dijo que se equivocó en la forma que abordó el problema, aunque no reconoció que guardó un largo silencio. "Respondí mal en su minuto, pero mucha gente no quiso escuchar. Tengo adversarios poderosos", dijo asegurando que esos enemigos levantaron su caso para tapar otros donde ellos estarían involucrados.

Sobre su estrepitosa caída en las preferencias presidenciales, dijo que "la campaña aún no ha partido. Parte el 19 de agosto" y que "es normal la gente no crea en mí, a diferencia de otros candidatos (en 2009) yo no estaba tres puntos sobre (Sebastián) Piñera, estaba a 25 puntos y eso me cayó encima, es normal, una artillería (...) soy el político más escrutado que hay en Chile".