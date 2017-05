Chadwick y caso Bancard: "Queremos que el ex Presidente pueda declarar lo antes posible"

17:40 El jefe de la campaña del ex presidente Piñera, dijo que el abogado Juan Domingo Acosta está en conversaciones con el fiscal Manuel Guerra, para que el ex gobernante declare en la causa sobre las inversiones de Bancard en una pesquera peruana durante el litigio de La Haya entre Chile y Perú

El ex ministro del Interior y actual jefe de campaña del ex presidente Sebastián Piñera, se refirió al impacto que puede tener el caso Bancard en la repostulación del ex Mandatario a La Moneda y las diligencias que le restan a la Fiscalía, entre ellas, la declaración de Piñera.

La indagatoria, apunta a las inversiones de Bancard en la pesquera peruana Exalmar durante el litigio marítimo entre Chile y Perú en La Haya, a raíz de una querella interpuesta por el diputado del PC Hugo Gutiérrez.

Chadwick, en declaraciones que consigna Emol, dijo que "tenemos confianza absoluta de que es una querella que presentó el diputado comunista completamente infundada y sin ningún antecedente".

"El propio ex presidente Piñera hace casi ya dos meses solicitó al fiscal poder declarar. Nosotros queremos que en esa causa el ex presidente pueda declarar lo antes posible para efecto de que las diligencias ya se puedan dar por terminadas y tengamos un pronunciamiento de la Fiscalía" dijo el ex ministro del Interior.

El jefe de campaña de Piñera, dijo que "queremos que el ex presidente pueda declarar lo antes posible" y que el abogado Juan Domingo Acosta está en conversaciones con el fiscal Manuel Guerra para agendar la diligencia. "Por nosotros ahora, pero imaginamos que ya va a ser muy pronto", sostuvo.