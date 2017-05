Beatriz Sánchez y su candidatura: "Estoy en esta carrera porque voy a ganar"

La periodista Beatriz Sánchez habló del impacto que ha provocado su candidatura presidencial en el Frente Amplio, que la tiene marcando un expectante tercer lugar en las encuestas y muy cerca de alcanzar a su colega, el senador Alejandro Guillier.

En una entrevista a Ahora Noticias, la postulante, que es respaldada por Revolución Democrática, el Movimiento Autonomista, el Partido Humanista y otras organizaciones políticas y sociales, afirmó que se siente segura en este nuevo desafío.

"Estoy en esta carrera porque voy a ganar (...) Si no me sintiera capacitada no estaría aquí contestando preguntas", dijo.

Sánchez, quien aseguró sentir un "gran aprecio" por Guillier -con quien trabajó en Radio ADN y La Red- afirmó que la Nueva Mayoría actualmente vive una crisis porque "muestra estar muy focalizada en lo que los desune".

En algunas de sus definiciones, la postulante afirmó que "el CAE tiene que terminar, porque creemos en la educación como un derecho", y habló del rol de un Estado "que realmente fiscalice" a los grupos económicos.

La entrevista ocurrió luego que el pacto de izquierda llegara hasta las oficinas el Servicio Electoral (Servel) para inscribir oficialmente a Sánchez y al sociólogo Alberto Mayol como sus candidatos a las primarias presidenciales, las que se realizarán el próximo 2 de julio.