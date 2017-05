Goic: "Los ofertones de Piñera favorecen a los que tienen más recursos"

La presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, comenzó esta mañana su pre campaña presidencial reuniéndose con migrantes y trabajadores de La Vega, ocasión en que criticó las propuestas que ayer dio a conocer Sebastián Piñera: "Los ofertones de Piñera favorecen a los que tienen más recursos".

Con respecto a la iniciativa de rebajar en un punto los impuestos a las empresas, Goic aseguró que "uno se pregunta por qué rebajar a las grandes empresas, a los que tienen más recursos y cómo se suple, porque habrá menos recursos para salud y educación. No estoy de acuerdo con aliviar la carga de los que tienen más a costa de los que tienen menos y en eso vamos a ser muy responsables". Sus propuestas, agregó, las dará a conocer próximamente. Adelantó que en educación seguirá la misma línea que el actual gobierno, pero que pondrá énfasis en la educación inicial.

"Estos ofertones lo que hacen es más bien favorecer a quienes tienen más recursos y no se condicen con lo que nosotros aspiramos (...) hay que volver con la política a la calle, no con ofertones y falsas promesas, La gente sabe que no existe la varita mágica. La gente sí quiere representantes que estén con ellos con mano firme en la conducción y mano amable para trabajar en conjunto".Respecto al fifeicomiso ciego y declaración de intereses que dará a conocer el candidato de Chile Vamos, afirmó que "es difícil dar garantías de que efectivamente separa las motivaciones empresariales de las políticas", pero que pese a ello espera "que sea capaz de transparentar todo respecto a sus negocios y motivaciones".