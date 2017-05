José Antonio Kast advirtió que Guillier va a ir "desperfilándose"

El candidato presidencial independiente, José Antonio Kast, advirtió que Alejandro Guillier se va a "desperfilar".

"El candidato Guillier tuvo un gran impulso, pero aquí no hay base sólida porque en sus dichos siempre hay rectificaciones. Su figura va ir desperfilándose", dijo a radio Agricultura

El ex militante UDI sostuvo que "es insólito que el candidato Guillier diga que es Laguista y que no iba a elecciones porque respaldaba a Ricardo Lagos, después dijo que si no hay primarias yo no voy a ir porque no es un desafío personal y hoy día que no hay primarias dice voy a juntar las firmas, quizás la tercera sea la vencida".

Sobre la decisión de Sebastián Piñera de desprenderse de la administración de sus bienes y extender el fideicomiso ciego a su esposa Cecilia Morel y a sus hijos, Kast sostuvo que "ahora lo que tiene que hacer es cumplir la ley".